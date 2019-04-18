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Fatih Altaylı'dan Hürriyet'e: Bari bundan sonra adınıza 'gazete' demeyin

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasını küçük bir kutunun içinde okuyucularına duyuran Hürriyet'i yerden yere vurdu.
Fatih Altaylı'dan Hürriyet'e: Bari bundan sonra adınıza 'gazete' demeyin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Hürriyet Gazetesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mazbatayı almaya gitmesini sitesinde minicik bir kutuda “İmamoğlu mazbata almaya çağrıldı” diye' vermesini eleştirdi.

Fatih Altaylı'nın Hürriyet'i yerden yere vurduğu 'Gazete mi, devekuşu mu!' köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"17 günlük tartışma dün en azından şimdilik son buldu.

Ekrem İmamoğlu İl Seçim Kurulu tarafından mazbatasını almak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne davet edildi.

İstanbul’da herkesin ilgisi bu olay üzerinde.

İster İmamoğlu’ndan yana olsun, ister karşısında olsun.

Günün hatta günlerin olayı bu.

Televizyonlar canlı yayında, internet ortamı yıkılıyor, sosyal medya meseleye kilitlenmiş.

Meseleye ilgisiz olan kim dersiniz?

Bir gazete.

Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük, en önemli gazetesi olan Hürriyet.

Hürriyet’in internet sitesinde yukarıda 5, aşağıda 15 manşet haber var.

Bir tekinde bile İmamoğlu’nun mazbatayı almaya gitmesi yok.

Sadece minicik bir kutu, “İmamoğlu mazbata almaya çağrıldı” diye birkaç santimetrekarelik bir minik haber.

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Onu da koymak pek içlerinden gelmemiş belli ki ama o kadarını da yapamamışlar.

Yazıktır, ayıptır yahu.

O koskoca gazeteyi 1 milyar dolar verip çöpe çevirmek için mi aldınız?

Sizden muhalefet yapmanızı bekleyen yok.

Rahat olun.

Ama en azından İstanbul'da milletin haftalardır merak ettiği sonucu da veriverin be kardeşim.

Siz yazmayınca mazbata verilmemiş olacak mı zannediyorsunuz?

Gazete misiniz, devekuşu mu?

Bari bundan sonra adınıza “Gazete” demeyin.

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