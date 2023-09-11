Feci kazada yaralı var... Tedavisi halen sürüyor

Mutluyaka yolunda bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyon devrildi. Kazada yaralanan Mehmet Çokluk'un tedavisi halen sürüyor...

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.09.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Mutlukaya-St. Barnabas Anayolu üzerinde, Mehmet ÇOKLUK (E-49) yönetimindeki RU 291 plakalı kamyon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kontrolsüzce tekrar yola giriş yaparak sol yan kısmı üzerine devrilip yol içerisinde sürüklenerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet ÇOKLUK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Kazaya methaldar araç yol içerisinden kaldırılana kadar, St. Barnabas kavşağı ile Salamis Çemberi arasında kalan anayol araç trafiğine kapatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.