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Fed Faiz Kararını Açıkladı

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Fed Faiz Kararını Açıkladı
Fed Faiz Kararını Açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Böylelikle Fed Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi.

Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi.

Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

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