Felaket ilan edildi! Kentin suyunda çıktı, beyin yiyor!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Lake Jackson kenti sakinleri tam anlamıyla kabusu yaşıyor. Kentte yerel su kaynaklarında beyin yiyen amip tespit edilmesinin ardından bir felaket ilan edildi.
Henüz 6 yaşında olan Josiah McIntyre, Lake Jackson'da suda oynadıktan sonra 8 Eylül'de hayatını kaybetti.
Yetkililer, beyin yiyen amipin, su birikintisinden sıçrayarak ya da ailesinin evindeki bir hortumdan vücuduna girdiğine inanıyorlar.
Amip burun yoluyla vücuda girerse genellikle ölümcül sonuçlar doğuruyor ve enfekte olanların yüzde 90 ila 95'i yaşamını yitiriyor.
Kentte, su kaynağında beyin yiyen amip bulunmasının ardından Lake Jackson kentinde yaşayanlara musluk suyu içmeme çağırısı yapıldı.
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