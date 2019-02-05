Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunları Kep Fırlattı…

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 2018-2019 Akademik güz döneminde mezun olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Evren Hınçal, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi tarafından sunulan müzik dinletisi sunuldu. Büyük ilgi toplayan müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile öğrenciler adına Duygu Kılınç ve Kaltrina Plakolli birer konuşma yaptı.

Aydınlık Bir Yol Diledi…

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, öğrencilerin ve öğrencileri yetiştiren akademisyenlerin emeklerine vurgu yaparak, mezun olan öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar ve aydınlık bir diledi.Prof. Dr. Özkul, “Sevgili meslektaşlarım, üniversitemizin bugünlere gelmesinde hepinizin çok büyük bir emeği var. Her koşulda değerli öğrencilerinizi eğitmek için elinizden geleni yaptınız ve ne kadar övünseniz, gurur duysanız yeridir. Sevgili mezunlarımız artık yetkili, diploma sahibi, bireylersiniz. Hak ettiğiniz diplomanızla dünyanın dört bir yanında çalışacaksınız ve eminim hem ülkemizi hem de kendinizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Beklentimiz, gideceğiniz yerlerde üniversitemizin ve KKTC’nin birer temsilcisi olmanız ve bunu layıkıyla yerine getirmenizdir” dedi. Yolunuz aydınlık olsun” dedi.





Kendine güvenen, Özgür Düşünceye Sahip Mezunlar Yetiştirmek Hedefleniyor…

Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da, Yakın Doğu Üniversitesinin başarılarından, yapılan yayınlardan, dünyadaki ve Türkiye’deki üniversiteler arasındaki yerinden ve gelecek hedeflerinden bahsetti. Üniversitenin temel amacının, kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi değerlerini gözeterek, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş mezunlar yetiştirmek olduğunu belirten Doç. Dr. Kurt, mezunların yollarının açık olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bilim Üreten Bir Üniversiteden Mezun Olma Ayrıcalığı Sağlanıyor…

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise konuşmasında, Fen-Edebiyat Fakültelerinin öneminden bahsederek, Fen-Edebiyat Fakültesinin ayrıcalıklı bir fakülte olduğunu ve tüm üniversitelerin temel taşı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Salihoğlu, 27 yıllık geçmişinde Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin ne kadar üretken bir fakülte olduğuna değinerek, mezunlara bilim üreten bir üniversiteden mezun olmanın ayrıcalıklarından ve gurur duymaları gerektiğinden bahsetti.

Kendinize Güvenin, Sevin ve Saygı Duyun Mesajı Verdi…

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Duygu Kılınç, mezun arkadaşları adına yaptığı konuşmasında, öğretim elemanlarına ve ailesine seslendi. Üniversite eğitimi boyunca toplum arasına karışarak aldığı psikoloji eğitimini toplum içerisinde deneyimleme fırsatını yakaladığını belirten Kılınç, bu diplomaya sahip olmak için çok fazla mücadele edip emek sarf ettiği, aslında psikolojinin bizim içimizde var olduğunu vurguladı. Mezun arkadaşlarına, ‘kendinize güvenin, herkesten önce kendinizi siz sevin, kendinize saygı duyun. Bunu başardığınızda hayatınızdaki en önemli başarının bir ortalamadan bir statüden çok daha fazlası olduğunu fark edeceksiniz. Ve şunu unutmayın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur’ diye seslenerek sözlerini noktaladı.

Uluslararası öğrenciler adına Kaltrina Plakolli `nin konuşmasının ardından mezun olan lisans öğrencilerine diplomaları verildi. Tören, geleneksel kep atma kapanışı ile sona erdi.