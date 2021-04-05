  • BIST 1.442
  • Altın 450,525
  • Dolar 8,1168
  • Euro 9,5871
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu

»
Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu
Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu. Bir süredir evde Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu(41), Beyoğlu Cihangir'de yaşadığı evde ölü bulundu. Sarıoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı sabah saatlerinde evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşı, Oğuzhan Sarıoğlu'nun koltukta hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir evde Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

"Geçen hafta Koronavirüs'e yakalandığını öğrendik"

Oğuzhan Sarıoğlu'nun komşusu Mustafa Selvi "Dün akşam kendisiyle görüşmüştük. Geçen cumartesi Koronavirüs'e yakalandığını öğrendik. Bugün sabah saatlerinde eve geldik kapıyı açmadı. Kendisinin bir yere gitmiş olduğunu düşündük. Sonra çilingir yardımıyla kapıyı açtık. Hayatını kaybetmiş. Ailesi Çanakkale'de onlarda aynı hastalığa yakalanmış İstanbul'a gelemiyorlar" dedi. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Başkanlarının İlk Türkiye Ziyaretinde Olumlu Atmosferin Devamı Aranacak05 Nisan 2021 Pazartesi 14:42
  • Türkiye'de TÜİK verilerine göre enflasyon Mart'ta yüzde 1,08 arttı, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu05 Nisan 2021 Pazartesi 14:31
  • AA: Emekli amirallere soruşturma TCK 316/1 maddesinden açıldı, görevdeki subaylarla bağlantıları araştırılıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 14:30
  • Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı05 Nisan 2021 Pazartesi 08:38
  • SOL Parti’den ‘Emekli amiraller bildirisi’ açıklaması: Darbe yaygarası arkasındaki Amerikancılık04 Nisan 2021 Pazar 22:18
  • Fahrettin Koca: Vefat sayısında sebep çok04 Nisan 2021 Pazar 22:17
  • HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır04 Nisan 2021 Pazar 22:15
  • ADAM-DER'den, 104 emekli amiralin bildirisinin ardından açıklama04 Nisan 2021 Pazar 22:13
  • Yeni Bildiri: Deniz Harp Okulu’nda eğitim alan "Deniz Aslanları" açıklama yaptı04 Nisan 2021 Pazar 22:11
  • Yargıtay üyesi, 103 emekli amiralle ilgili soruşturmanın sonucunu beklemedi: “Namaz kılan bir subayı bahane eden darbe imalı bildiriyi kınıyorum”04 Nisan 2021 Pazar 22:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti