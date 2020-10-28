  • BIST 1.147
  • Altın 504,818
  • Dolar 8,2123
  • Euro 9,6699
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

Fetö'nün Deniz Kuvvetleri Ve Sahil Güvenlik Yapılanmasına Operasyon: 31 Gözaltı Kararı

»
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarındaki Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması soruşturması kapsamında, 13'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetö'nün Deniz Kuvvetleri Ve Sahil Güvenlik Yapılanmasına Operasyon: 31 Gözaltı Kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 31 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda halen görevde olan 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 7 astsubay, 1 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki 13 asker ve 5 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Ülkende darbe oldu, sen Marmaris'te tatildeydin" paylaşımına 12 yıl hapis istemi27 Ekim 2020 Salı 20:11
  • Türkiye'de 76 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 209 yeni 'hasta' açıklandı27 Ekim 2020 Salı 19:23
  • Kılıçdaroğlu Erdoğan’dan tazminat alacak27 Ekim 2020 Salı 18:49
  • Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında27 Ekim 2020 Salı 17:40
  • AİHM Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında haklı buldu, Türkiye'yi tazminata mahkum etti27 Ekim 2020 Salı 16:15
  • Kılıçdaroğlu'ndan Fransız mallarını boykot etme çağrısında bulunan Erdoğan'a: Fransız uçaklarını sat, Emine Hanımın bir çantası var, onu da sarayın bahçesinde yak27 Ekim 2020 Salı 15:55
  • Mayruk ve Şansal şirketlerini kapattı: Hoşçakalın, laik kalın27 Ekim 2020 Salı 14:07
  • Türkiye’yi BM Ve AB’ye Şikayet Ettiler…27 Ekim 2020 Salı 11:58
  • İçişleri Bakanlığı: Cumhuriyet Bayramı pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak27 Ekim 2020 Salı 11:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu27 Ekim 2020 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti