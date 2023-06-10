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Fidan-Borrell görüşmesi: Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefonda görüştü. Borrell, telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli." dedi.
Fidan-Borrell görüşmesi: Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. 

Görüşmede ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. 

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan AB-Türkiye ilişkilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Jeopolitik zorluklar, birçok alanda yakın işbirliğimizi gerektiriyor. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli." ifadelerini kullandı. 

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