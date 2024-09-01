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Fide Kürşat’tan İskele’deki çevre kirliliğine eleştiri: Halka hizmet yerine, sermayeye hizmet ediyorsunuz

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İskele Halkı Çevre Kirliliğine Karşı Tepkili: "Hükümet ve Belediye Vurdumduymaz!"
Fide Kürşat’tan İskele’deki çevre kirliliğine eleştiri: Halka hizmet yerine, sermayeye hizmet ediyorsunuz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, İskele’de çevrenin “hunharca” katledildiğini ifade ederek, bu duruma sessiz kalan yetkililere tepki gösterdi.

Kürşat, bölgenin birçok yerine vidanjörlerle gelişigüzel atık boşaltıldığını belirterek, “Bu sular bazı bölgelerde bataklığa neden oluyor, yer altı kaynaklarına karışıyor, çevre kirliliğine neden oluyor, halk sağlığını tehdit ediyor” dedi.

 

İskele, 1 Eylül 2024 - İskele’de yaşayan halk, uzun süredir yaşanan kontrolsüz ve plansız yapılaşma, altyapı eksiklikleri ve artan nüfus nedeniyle ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı tepkilerini dile getirdi. İskele halkı, hükümetin ve belediyenin bu sorunlara karşı kayıtsız kalmasından şikayetçi.

Son dönemde özellikle atık suların sahillere ve denize akmasıyla deniz suyu analizlerinde tespit edilen kirlilik, vidanjörlerle çeşitli alanlara boşaltılan atık sular, bölge halkında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. Günde en az elli, yaz döneminde ise yüze yakın vidanjörün bölgede atık su boşalttığı belirtiliyor. Bu durum, yer altı kaynaklarına karışan ve çevre kirliliğine yol açan atık suların halk sağlığını tehdit etmesine neden oluyor.

Bölgedeki kanalizasyon ve arıtma sistemi yetersizlikleri nedeniyle, otellerden çekilen atık suların kontrolsüz şekilde ova yollarına ve çöplüklere boşaltıldığı ifade ediliyor. Bu suların bazı bölgelerde bataklığa neden olduğu ve çevre kirliliğini artırdığı belirtiliyor.

İskele halkı, hükümetin ve belediyenin bu duruma karşı herhangi bir önlem almadığını ve yapılan ihbarların da takip edilmediğini belirterek tepkisini sürdürüyor. "Halka hizmet etmek, çevreyi korumak yerine sermayeye hizmet ediyorsunuz!" diyen bölge sakinleri, sorunların artan yabancı nüfusla birlikte daha da büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Halk, çevre kirliliğine ve altyapı sorunlarına çözüm bulunana kadar tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini belirtiyor. İskele’de yaşanan bu durumun, daha yaşanabilir bir çevre için yetkililerin harekete geçmesini zorunlu kıldığı vurgulanıyor.

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