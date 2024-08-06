Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finalde

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Çin'i 3 - 2 ile geçti ve yarı finale kaldı. Türkiye, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle 8 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk setini 25-23 Çin aldı.

İkinci seti 25 - 21, üçüncü seti 26 - 24 alan Türkiye setlerde skoru 2-1'e getirdi.

Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü sette Çin 25 - 21 ile skoru 2 - 2'ye getirdi.

Kırmızı Beyazlılar Tokyo Olimpiyatları'na çeyrek finalde veda etmişti.

Türkiye, Çin karşısında sahaya Cansu, Vargas, Hande, Ebrar, Eda, Zehra, Gizem altısıyla çıktı.

Melissa Vargas maçta 42 sayı kaydetti.

Takımın kaptanı Eda Erdem TRT'nin maç sonu yayınındaki röportajına, "Ne maçtı ama. Oynaması da çok zevkliydi." dedi.

Erdem "Çeyrek finaller her zaman en zor maçlardır" diye konuştu.

Türkiye'nin İtalyan koçu Daniele Santarelli de "Buraya ulaşmak bir rüyaydı. Bugün çok gururluyum" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'nda Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi; İtalya'ya 3-0 yenildi.

A Milli Voleybol Takımı, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlamıştı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda diğer çeyrek final maçları ise şöyle: