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Filenin Sultanları bireysel performanslarla da adından söz ettirdi

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2023 yılında dünya voleyboluna damga vuran Filenin Sultanları bireysel performanslarla da adından söz ettirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımından 5 isim toplam 10 ödülün sahibi olmayı başardı.
Filenin Sultanları bireysel performanslarla da adından söz ettirdi

Kadın voleybolunda milli takım sezonu, Türkiye'nin hakimiyeti altında geçti.

2023 yılında 3 önemli sınav veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonları zirvede tamamladı. Tarihi bir dönem geçiren Filenin Sultanları, bireysel performanslarla da adından söz ettirdi.

Vargas turnuvaya damga vurdu

Ay-Yıldızlı formayı ilk kez Milletler Ligi'nde giyen Melissa Vargas, turnuvaya damga vurdu.

Toplamda ürettiği 227 sayının 19'unu doğrudan servisten kaydeden milli voleybolcu, bu alanda zirvede yer aldı.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

Organizasyonun en değerli oyuncusu seçilen Vargas, en iyi pasör çaprazı ödülüne de layık görüldü.

Melissa Vargas, Avrupa şampiyonluğumuzda da önemli bir paya sahip oldu. Kaydettiği 201 sayının 19'unu servislerden bulan Vargas, bu iki alanda da 2. sırada yer aldı.

23 yaşındaki milli voleybolcu, tıpkı Milletler Ligi'nde olduğu gibi hem en değerli oyuncu hem de en iyi pasör çaprazı ödüllerini kimseye kaptırmadı. Böylece Vargas forma giydiği ilk iki turnuvada 4 tane bireysel ödül kazanmayı başardı.

Zehra Güneş büyük beğeni topladı

Kritik anlarda yaptığı blokları ile "Türk Duvarı" lakabını alan Zehra Güneş de büyük beğeni topladı.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

Şampiyonluğumuzla tamamlanan Milletler Ligi'nde 45 blok yapan genç yıldız, bu alanda 2. sırada yer aldı. Toplamda 99 sayı üreten 24 yaşındaki voleybolcu, turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi.

Zehra Güneş, ilk kez zirveye çıktığımız Avrupa Şampiyonası'nda da etkileyici bir performans sergiledi.

Oynadığı 7 maçta 75 sayı kaydeden milli voleybolcu, taraftarlarca belirlenen rüya takıma en iyi orta oyunculardan biri olarak girmeyi başardı.

Gizem Örge en iyi libero seçildi

Uzun bir aradan sonra milli takıma dönen Gizem Örge de bireysel performansıyla ön plana çıktı. Tecrübeli oyuncu, Milletler Ligi'nin en iyi liberosu seçildi.

Bitti denilen pozisyonları hayata döndüren Gizem, libero bölgesi için Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımına da girmeyi başardı.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

Ebrar Karakurt rüya takımda kendisine yer buldu

Melissa Vargas'ın gelişiyle birlikte farklı bir pozisyonda görev alan Ebrar Karakurt gösterdiği performansla büyüledi.

Milletler Ligi'nde 193 sayı üreten 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda da 124 sayı kaydetti.

Genç yıldız, en iyi smaçörlerden biri olarak organizasyonun rüya takımında da kendisine yer buldu.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

A Milli Kadın Voleybol Takımının vazgeçilmezlerinden biri olan Cansu Özbay da Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi. Başarılı pasör oynadığı bölge için taraftar oylarının yüzde 75'ini almayı başardı.

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