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Filenin Sultanları: Türk kadını olarak burada Ata'mızın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, 2019 yılındaki finalde mağlup olduğu Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek, şampiyon oldu.
Filenin Sultanları: Türk kadını olarak burada Ata'mızın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz

Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan final mücadelesinde, 4 set iki takımın eşitliğiyle sona erince final setine geçildi.

1. set sonucu | Türkiye 25-27 Sırbistan 2. set sonucu | Türkiye 25-21 Sırbistan 3. set sonucu | Türkiye 22-25 Sırbistan 4. set sonucu | Türkiye 25-22 Sırbistan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avupa Şampiyonu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 yılındaki finalde de Sırbistan ile karşılaşmış ve mücadeleyi 3-2 kaybederek gümüş madalya kazanmıştı.

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