Filistin: İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktı.
Filistin İskan Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktı.
Filistin: İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktı.
Filistin İskan Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktı.
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