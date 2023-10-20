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SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı: İsrail soykırım planı uyguluyor

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Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndekilere karşı "soykırım" planı uyguladığını söyledi.
Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı: İsrail soykırım planı uyguluyor

Huri, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." ifadelerine yer vererek, İsrail'in, Filistinli sivillere ve ibadethanelere karşı devam eden suçlarına bir yenisinin daha eklendiği belirtti.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza karşı soykırım planı uyguladığına dair resim tüm dünyaya açık hale geldi." ifadesini kullanan Huri, şunları kaydetti:

"Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan yaklaşık 500 Filistin vatandaşının barındığı kilisenin hedef alınması, İsrail işgalinin ana hedeflerinin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız vatandaşlar olduğunu doğruluyor."

"Birçok uluslararası anlaşma kapsamında bir savaş suçudur"

Kilise İşleri Yüksek Komitesi de yazılı açıklamasında, kilisenin doğrudan hedef alındığına dikkati çekerek, "Bu, Cenevre Sözleşmesi ve birçok uluslararası anlaşma kapsamında bir savaş suçudur. Bu, Gazze Şeridi'nde, Kudüs'te ve işgal altındaki çeşitli Filistin topraklarında, Filistinli sivillere ve ibadet yerlerine karşı devam eden işgal suçlarına eklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Komite, Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nin dünyanın en eski üçüncü kilisesi olduğunu ve orijinal inşaatının 425 yılına dayandığını kaydetti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuştu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarılmıştı.

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