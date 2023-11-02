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Filistinli çocukların Türkiye'de korunması için teknik ekip kuruldu

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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları 27 gündür aralıksız sürüyor. Filistinli yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesi konusundaki girişimler sonuç verdi. Dün itibarıyla, çocukların Türkiye'de himaye edilmesi girişimine dair teknik ekip kuruldu.
Filistinli çocukların Türkiye'de korunması için teknik ekip kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Filistinli yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesi için çabalar sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde teknik ekip kurulduğunu açıkladı.

Göktaş, bölgede ateşkesin sağlanması için bakanlık olarak Birleşmiş Milletler'e mektup gönderildiğini de vurguladı.

Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emine Erdoğan'ın himayesinde Filistinli çocukları ülkemizde himaye etmek, koruma altına almak için bir takım girişimlerimiz oldu. Geçtiğimiz hafta 2 Filistinli bakanla görüşme sağladık. Dün itibarıyla bu teknik ekibimiz bakan yardımcılarımız başkanlığında kuruldu. Ukraynalı çocuklarımıza nasıl sahip çıktıysak Filistinli çocuklara da öyle sahip çıkacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak üzerimize düşen boyutuyla başta Birleşmiş Milletler'deki bütün muadil bakanlara bir mektup gönderdik. Oradaki insanlık suçunun kabul edilemez olduğunu ve bir an önce herkesin harekete geçmesi, ateşkesin bir an önce sağlanması için ateşkes çağrısında bulunduk."

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