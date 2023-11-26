Filistinli yetkililer, Batı Şeria'da gece yarısı yedi kişinin öldürüldüğünü açıkladı

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'da gece yarısı yedi kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Uluslararası haber ajanslarına göre, bu kişilerden beşi Cenin’de öldürüldü.

İsrail ordusu, Ağustos ayında Batı Şeria'da ölümle sonuçlanan bir pusuya karıştığı iddiasıyla aranan bir Filistinliyi ve diğer 20 şüpheliyi tutuklamak için Cenin'e baskın düzenlediğini ve askerlerin girdiği çatışmada beş kişinin öldürdüğünü açıkladı.

Filistinli kaynaklar, baskın için şehre çeşitli yönlerden zırhlı araçların girdiğini belirtiyor.

Yerel bir silahlı grup olan Cenin Tugayları, üyelerinin İsrail birlikleriyle çatıştığını açıkladı. Kayıplarla ilgili ayrıntı vermedi, ancak görgü tanıkları Cenin'de öldürülen Filistinlilerden en az birinin tanınan bir Cenin Tugayları üyesi olduğunu söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin'deki silahlı saldırı sırasında altı Filistinlinin de yaralandığını bildirdi.