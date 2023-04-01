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Finlandiya’da halk yarın sandık başına gidiyor

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NATO üyeliğine başvuru süreci ve Başbakan Sanna Marin'in popülerliğiyle gündeme gelen Finlandiya'da halk, genel seçimler için yarın sandık başına gidecek.
Finlandiya’da halk yarın sandık başına gidiyor

Finlandiya’da halk yarın sandık başına gidiyor. Siyasi partiler, meclisteki 200 sandalye için yarışacak.

Ülkede partilerin parlamentoya girebilmeleri için seçim barajı bulunmuyor ancak bir siyasi partinin hazine yardımından faydalanabilmesi amacıyla yüzde 2’den fazla oy alması gerekiyor.

Finlandiya basınında paylaşılan son anketlere göre, Sosyal Demokratlar liderliğindeki mevcut beş partili hükümet, büyük olasılıkla bir kez daha kurulamayacak. Uzmanlar, 2019 seçimlerinde birbirlerine çok yakın oy olan üç partiden hangisinin lider olacağı konusunda öngörüde bulunmanın zor olduğunu belirtiyor.

Son anketler, Ulusal Koalisyon Partisi’nin oyların yüzde 20,8’ini, Sosyal Demokrat Parti’nin yüzde 19,9’unu ve milliyetçi Gerçek Finler Partisi’nin yüzde 19’unu alacağını gösteriyor.

Ülkede erken oylama, çeşitli bölgelerde 22-28 Mart’ta tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN PARTİLER

Finlandiya’da Başbakan Sanna Marin liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti, iktidardaki merkez sol partisi konumunda. Parti, Avrupa yanlısı politikalarıyla ön plana çıkıyor.

Riikka Purra liderliğindeki aşırı sağcı popülist hareket Gerçek Finler Partisi, göçmen karşıtlığıyla ön plana çıkıyor. Sosyal medya ve özellikle aktif TikTok uygulaması kullanımıyla genç seçmenler arasında popüler hale gelen siyasi parti, ırkçı söylemlerle suçlanıyor.

Petteri Orpo’nun başında olduğu sağcı ve muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi, şimdiye kadar hiçbir dönemde kadın lidere sahip olmamış tek ana akım Finlandiya partisi olarak dikkati çekiyor.

Finlandiya Maliye Bakanı Annika Saarikko liderliğindeki Merkez Parti’nin ekonomi ve tarım konusundaki vaatleri ön plana çıkıyor. Partinin en büyük destekçilerinin de kırsal kesimden olduğu ifade ediliyor.

“Finlandiya’nın Yeşilleri” olarak bilinen Yeşil Birliği, seçmenlerinin büyük bölümünü sosyal demokratlara kaptırmakla eleştiriliyor. Partinin lideri Maria Ohisalo, 2019-2021 yıllarında içişleri bakanı olarak görev yapsa da iz bırakan bir icraatı olmadığı için eleştiriliyor. Mevcut hükümette eğitim bakanı olan Li Andersson liderliğindeki Sol İttifak’ın bu seçimde oylarını artırması bekleniyor.

Finlandiya’da ana akımda yer alan bu partilerin yanı sıra feminizmi destekleyen bir parti, hayvan hakları partisi ve çok sayıda yeni küçük parti de seçime katılacak.

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