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Fırtına nedeniyle bazı gemiler Girne açıklarına demirledi (foto)

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Bölgedeki etkisini sürdüren kötü hava koşulları nedeniyle Doğu Akdeniz’de seyreden bazı gemiler Girne açıklarına demirledi.
Fırtına nedeniyle bazı gemiler Girne açıklarına demirledi (foto)

Bölgedeki etkisini sürdüren kötü hava koşulları nedeniyle Doğu Akdeniz’de seyreden bazı gemiler Girne açıklarına demirledi.

Fırtına nedeniyle kıyıya yanaşarak güvenli seyahat edecekleri şartların oluşmasını bekleyen gemiler, Girne kordonboyunda vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz bölgesindeki fırtına nedeniyle kıyıya yaklaşma talep eden bazı gemilere KKTC Sahil Güvenlik tarafından izin verildi.

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