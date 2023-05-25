Fitch'ten ABD'ye 'negatif' uyarı

Fitch, ABD'ye sert bir uyarıda bulunarak ülkenin temerrüde düşmenin eşiğine geldiğini söyledi. Çıkmaza girmiş bir Kongre'nin ABD'nin mükemmel kredi notunu tehlikeye atabileceğini belirten derecelendirme kuruluşu, dünyanın en büyük ekonomisini 'negatif' iz

Amerikan ekonomisi, hem ABD tarihinde hem de tüm dünyada feci etkileri olabilecek benzeri görülmemiş bir temerrüt olasılığıyla karşı karşıya. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, mevcut borç tavanı tartışmasını çevreleyen belirsizliği ve ilk kez temerrüde düşme olasılığını yansıtarak, en üst sıradaki ABD kredisini derecelendirme izlemesine negatif olarak yerleştirdi.

CNN International'da yer alan habere göre, Moody's ve S&P ile birlikte en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch, ABD'yi "AAA" ile "negatif izlemeye" aldı. Kuruluş, milletvekillerinin ABD Hazinesinin borç limitini yükselten bir yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya varmaması halinde ABD'nin borcunu düşürebileceğinin sinyalini verdi.

Hareket, Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin ABD borç limitini yükseltmek için müzakere ettikleri sırada geldi. Henüz bir anlaşmaya varılmazken Hazine Bakanı Janet Yellen, bir kez daha ABD'nin faturalarını 1 Haziran'da ödeyemeyebileceğini söyledi.

Fitch, "Olumsuz Derecelendirme İzleme, hızla yaklaşan x tarihine (ABD Hazinesinin nakit pozisyonunu ve yeni borca ​​girmeden olağanüstü önlemler alma kapasitesini tükettiği zaman) rağmen borç limitinin yükseltilmesi veya askıya alınmasına yönelik bir karara varılmasını engelleyen artan siyasi partizanlığı yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak Fitch, milletvekillerinin belirtilen tarihten önce bir karar geçireceğine hâlâ inandığını da sözlerine ekledi.

BEYAZ SARAY'DAN ÇAĞRI

Beyaz Saray, borç tavanının yükseltilmesi konusunda aciliyet nedeni olarak Fitch Ratings'in hamlesine işaret etti.

Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu, temerrüde düşmenin bir seçenek olmadığının bir başka kanıtı ve sorumlu tüm milletvekilleri bunu anlıyor. Kongre'nin temerrüdü önlemek için makul, iki partili bir anlaşmayı hızla geçirmesi ihtiyacını güçlendiriyor" dedi.

Hazine Bakanı Yellen da olası bir not indiriminin Kongre'nin neden borç tavanını derhal ele alması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

ABD Hazine Sözcüsü Lily Adams, "Bakan Yellen'ın aylardır uyardığı gibi, borç limiti konusunda hile yapmak şirketlere ve Amerikalı ailelere ciddi zarar veriyor, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırıyor ve ABD'nin kredi notunu tehdit ediyor" dedi.

Adams, "Bu uyarı, borç limitini yükseltmek veya askıya almak ve ekonomimiz için üretilmiş bir krizden kaçınmak için Kongre'nin hızlı iki partili eyleme geçmesi gerektiğinin altını çiziyor" dedi.

S&P ABD'YE İLK NEGATİF GÖRÜNÜMÜ 2011'DE VERMİŞTİ

2011'de S&P, ABD'ye ilk kredi notunu düşürerek notunu AA+'ya düşürmüştü. On yıldan fazla bir süre sonra, bu ajans hala notunu geri getirmedi.

Uzmanlara göre, ABD'nin temerrüde düşmesi küresel ekonomi genelinde şok dalgaları gönderebilir ve potansiyel olarak bir durgunluğa neden olabilir. Bu, hükümet ve Amerikalıların kendileri için daha yüksek borçlanma maliyetleri ve ekonomik büyümeye büyük bir engel anlamına gelebilir.