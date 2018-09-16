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Flaş Haber: Trafiğe bir kurban daha

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Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı
Flaş Haber: Trafiğe bir kurban daha

Girne-Güzelyurt anayolunda günün ilk saatlerinde iki aracın yüzyüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 00:20 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu 37–38 kilometrelerinde Kalkanlı girişinde 52 yaşındaki Kemal Tekeş’in yönetimindeki EP 365 plakalı salon aracı ile yine Güzelyurt’ta sakin 50 yaşındaki Salih Karapaşa yönetimindeki ZPD 049 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu EP 365 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Metin Atalay kaza yerine hayatını kaybetti.

Kazada EP 365 plakalı araç sürücüsü Kemal Tekeş aynı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Samet Çakır, ZPD 049 plakalı araç sürücüsü Salih Karapaşa, aynı araçta yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Gökmen kan, 50 yaşındaki Mehmet Yüksel Gelmen, 41 yaşındaki Ali Kaba ağır yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (kibristime)

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