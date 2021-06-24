  • BIST 1.411
  • Altın 496,970
  • Dolar 8,7012
  • Euro 10,3818
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Formula 1 Britanya Grand Prix, Tam Kapasite Seyircili Gerçekleştirilecek

» »
Formula 1 ve Silverstone, 2021 Britanya Grand Prix'nin tam kapasiteyle seyircili olarak yapılacağını duyurdu.
Formula 1 Britanya Grand Prix, Tam Kapasite Seyircili Gerçekleştirilecek

Formula 1 ve Silverstone, 2021 Britanya Grand Prix'nin tam kapasiteyle seyircili olarak yapılacağını duyurdu.

Perşembe günü yapılan açıklamada, "Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2021'in Britanya hükümetinin Organizasyon Araştırma Programı'nın en yeni fazına alındığını ve bu vesileyle 16-18 Temmuz arasında tam kapasite seyirciyle yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi. 

Yarışı Silverstone'da izleyecek seyircilerden aşılı olduklarına dair kanıt ya da son 48 saatte negatif sonuç vermiş bir PCR testi sunmaları istenecek. 

Silverstone'un yaklaşık 150 bin kişilik kapasitesi bulunuyor. 

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Cimnastik Federasyonu St. Hilarion Kalesi’nde Parkur Müsabakası Düzenliyor17 Haziran 2021 Perşembe 21:27
  • Tenis Liginde 5. Hafta ile devam ediyor17 Haziran 2021 Perşembe 19:18
  • Tur 21Haziran 2021 de ilk turnuva ile KKTF kortlarında başlıyor17 Haziran 2021 Perşembe 19:16
  • Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası Yapıldı14 Haziran 2021 Pazartesi 16:47
  • Tenis ligi 4. Hafta sonuçları…12 Haziran 2021 Cumartesi 15:21
  • Küçükler Yarışacak11 Haziran 2021 Cuma 23:10
  • Aren Emin Adımlarla…10 Haziran 2021 Perşembe 12:57
  • YDÜ, Futsal Ligi’nde de birinci!09 Haziran 2021 Çarşamba 20:35
  • Omaç Başat Plaj Voleybol Ligi09 Haziran 2021 Çarşamba 19:17
  • Türkiye'nin Milli boksörü Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı08 Haziran 2021 Salı 22:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti