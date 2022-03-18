Formula 1’de perde açılıyor

Sezonun ilk ayağında sıralama turları yarın saat 18:00’de, yarışsa 20 Mart Pazar yine aynı saatte.
Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1‘de bu sezon Rusya takvimden çıkarıldı.
Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım’daki Abu Dabi Grand Prix’siyle bitecek.
Geçen yıl nefesleri kesen son yarışta Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son turda Mercedes pilotu Lewis Hamilton’a atak yaparak damalı bayrağı ilk sırada geçmiş ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.
Markalar klasmanındaysa Mercedes sekizinci şampiyonlukla kendisine ait rekoru geliştirmişti.
2022 Formula 1 takvimi
20 Mart: Bahreyn Grand Prix
27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan: Avustralya Grand Prix
24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix
8 Mayıs: Miami Grand Prix
22 Mayıs: İspanya Grand Prix
29 Mayıs: Monaco Grand Prix
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran: Kanada Grand Prix
3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
10 Temmuz: Avusturya Grand Prix
24 Temmuz: Fransa Grand Prix
31 Temmuz: Macaristan Grand Prix
28 Ağustos: Belçika Grand Prix
4 Eylül: Hollanda Grand Prix
11 Eylül: İtalya Grand Prix
2 Ekim: Singapur Grand Prix
9 Ekim: Japonya Grand Prix
23 Ekim: ABD Grand Prix
30 Ekim: Meksika Grand Prix
13 Kasım: Brezilya Grand Prix
20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix
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