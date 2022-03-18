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Formula 1’de perde açılıyor

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Formula 1’de perde açılıyor
Formula 1’de perde açılıyor

Sezonun ilk ayağında sıralama turları yarın saat 18:00’de, yarışsa 20 Mart Pazar yine aynı saatte.

 

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1‘de bu sezon Rusya takvimden çıkarıldı.

Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım’daki Abu Dabi Grand Prix’siyle bitecek.

Geçen yıl nefesleri kesen son yarışta Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son turda Mercedes pilotu Lewis Hamilton’a atak yaparak damalı bayrağı ilk sırada geçmiş ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Markalar klasmanındaysa Mercedes sekizinci şampiyonlukla kendisine ait rekoru geliştirmişti.

2022 Formula 1 takvimi

20 Mart: Bahreyn Grand Prix

27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix

 

10 Nisan: Avustralya Grand Prix

24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

8 Mayıs: Miami Grand Prix

22 Mayıs: İspanya Grand Prix

29 Mayıs: Monaco Grand Prix

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran: Kanada Grand Prix

3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

24 Temmuz: Fransa Grand Prix

31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

28 Ağustos: Belçika Grand Prix

4 Eylül: Hollanda Grand Prix

11 Eylül: İtalya Grand Prix

2 Ekim: Singapur Grand Prix

9 Ekim: Japonya Grand Prix

23 Ekim: ABD Grand Prix

30 Ekim: Meksika Grand Prix

13 Kasım: Brezilya Grand Prix

20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

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