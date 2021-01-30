Fransa AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere sınırlarını kapattı

Fransa Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelenlere sınırlarını kapattı. Pazar gününden itibaren bu ülkelere seyahatler de özel durumlar hariç olmak üzere yasaklandı.

Avrupa Birliği ülkelerinde koronaivirüsün daha bulaşıcı varyantlarıyla birlikte pandemi hız kazanıyor. Fransa bu hızlanışa karşı, aldığı tedbirleri sertleştirmeye başlıyor. DW Türkçe’de yer alan habere göre, Fransa Başbakanı Jean Castex, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelişlerin ve bu ülkelere gidişlerin özel durumlar hariç tutulmak üzere yasaklandığını açıkladı. Fransa'da ayrıca 20 bin metrekarenin üstünde alana sahip gıda satışı yapmayan mağazalar da Pazar gününden itibaren kapanacak. Kültür ve spor tesisleri, restoran ve kafeler Fransa’da zaten bir süredir kapalı. Okul ve mağazaların ise saat 18.00’e kadar açık olmasına izin veriliyor ve bu saatten itibaren ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI YAKLAŞIK 20 BİN

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında toplanan bakanlar kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapmıştı. Attal hükümetin aralarında "son derece katı bir kapanmanın" da olduğu birçok senaryo üzerinde çalıştığını söylemişti.

Fransa'da günlük vaka sayısı yıl başından bu yana oldukça yüksek seyrediyor. Günlük vaka sayısı 20 bini geçerken hastanelerde yoğunluk da artıyor. Bu vakalardan yaklaşık 2 bininde virüsün yeni varyantının görüldüğü belirtiliyor.

75 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Olivier Veran sokağa çıkma yasağının etkili ancak virüsün yayılmasını, bilhassa yeni varyantlar göz önüne alındığında, frenlemek açısından yeterli olmadığını belirtmişti.

Yaklaşık 67 milyon nüfuslu ülkede pandeminin başından bu yana resmi vaka sayısı 3 milyonu geride bıraktı. Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 bin 600'ü geçti.