Fransa grevde: İşçiler elektrikleri kesti, havalimanına girişi kapattı

Fransa’da bugün ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9’uncusu düzenleniyor.

Tartışmalı emeklilik reformu karşıtları, Paris Charles De Gaulle (CDG) Havalimanı’nın girişini kapattı. Genel İş Sendikasının CDG kolu, Twitter hesabından, sendika çalışanlarının, havalimanının Terminal 1’e giden yolu saat 10.00’dan itibaren geçişlere kapattıklarını açıkladı.

Greve giden enerji sektörü çalışanları da, reforma destek veren Paris 6 Belediyesi’nin elektriğini kesti. Göstericiler, Paris’teki büyük tren garlarından Gare de Lyon’u bastı ve tren seferlerini engelledi.

Ayrıca ülkenin resmi demir yolu işletmesi SNCF’teki çalışanların en az yüzde 25’i grevlere destek için iş bıraktı.

LİSE VE ÜNİVERSİTELER DE EYLEMDE

Öte yandan Paris, Lyon, Saint-Etienne, Roubaix ve Nanterre’deki öğrenciler, çok sayıda üniversitede eylem yaptı. Ülkedeki öğretmenlerin yüzde 50’si grevlere katılırken Paris ve çevresinde de 40’tan fazla lisede öğrenciler eyleme başladı.

Lille ve Saint-Nazaire dahil birçok kentte de göstericiler, otoyol ve köprülerde barikatlar kurarak trafik akışını kesti. Grevler kapsamında Paris’teki müzeler ziyarete kapatıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), Paris’teki Orly Havalimanı’nda uçuşların yüzde 30’unun yarın ve ertesi gün için iptal edilmesini istedi. Başka havalimanları için de benzer taleplerin gün içinde yapılması bekleniyor.