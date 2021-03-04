  • BIST 1.531
  • Altın 411,019
  • Dolar 7,4344
  • Euro 8,9606
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

Fransa: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik

» »
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, "ayrılıkçı" faaliyetlerle ilişkili olduklarından şüphelenilen Müslümanlara ait 89 ibadethaneden ancak 17'sini yasal gerekçelerle kapatabildiklerini söyledi.
Fransa: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, senatodaki komisyonda parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Fransa’daki 2 bin 500 Müslüman ibadet yerinden 89’unun ayrılıkçılıkla ilişkili olduğundan şüphelenildiğini belirten Darmanin, bu oranın mevcut sayıya göre az olduğu değerlendirmesini yaptı.

Darmanin, bunlardan 17'sini kapatmak için "halka açık kurumların uyması gereken güvenlik kurallarını ihlal" kapsamına alarak bu zemini bulduklarını kaydetti.

"Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor"

Yasaların elini kolunu bağladığını vurgulayan Darmanin, "Bana soruyorsunuz ne yapıyorsun diye. Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor. Size sunduğumuz (yasa tasarısı) düzenlemeler yarın İçişleri Bakanına bunları kapattırma imkanı tanıyor." ifadelerini kullandı.

Darmanin, Fransa'da bugünkü yasaların İçişleri Bakanına sadece 2 gerekçeyle ibadet yerlerini kapatma yetkisi tanıdığına dikkati çekerek, bunlardan birincisinin ancak gerçekleşen bir terör saldırısıyla direkt bağlantısı tespit edildiğinde, ikincisinin de kamuya açık kurumların taşıması gereken şartları barındırmadıkları durumda uygulanabildiğini ifade etti.

Pantin Camisi'nin bu gerekçeyle kapatıldığını ileri süren Darmanin, şimdiki kanunların daha fazlasına müsaade etmemesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını aktardı.

Fransa'daki İslamofobi protesto edildi

Diğer yandan İçişleri Bakanı ve ilgili bakanların senatodaki komisyonda bulunduğu sırada, "Ayrılıkçı" Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun öncülüğünde başkent Paris'te protesto gösterisi düzenlendi.

Senatonun önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve "ayrılıkçı" yasa tasarısı mağdurları ile insan hakları savunucuları Fransa'daki İslamofobiyi protesto etti.

Göstericiler, Müslümanların tasarının en büyük mağduru olacağını Fransız medyasının bu durumu görmezden geldiğini dile getirerek tasarının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Fransa yönetiminin tepki çeken 'ayrılıkçı" tasarısı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında 16 Şubat'ta kabul edilmişti.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmişti.

Mart sonunda senatoda görüşülecek tasarıya karşı Fransa'da çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye satılmak istenen ve hastalık taşıdığı iddia edilen İspanya'daki 850 sığır itlaf edilecek28 Şubat 2021 Pazar 19:00
  • AB, Trump'ın Kovid-19 Tedavisinde Kullanılan Antikor Kokteylini Tavsiye Etti27 Şubat 2021 Cumartesi 21:30
  • AB’nin ‘Aşı Pasaportu’ işte böyle işleyecek…27 Şubat 2021 Cumartesi 17:41
  • Yunanistan'da 17 Kasım Terör Örgütünün Açlık Grevindeki Üyesine Destek Gösterisinde Olay Çıktı27 Şubat 2021 Cumartesi 13:00
  • Almanya'da Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek26 Şubat 2021 Cuma 19:02
  • AB: "Kıbrıs Sorunun Çözümünde Olumlu Rol Oynayabiliriz"26 Şubat 2021 Cuma 17:39
  • Yunan Donanmasında "Koronavirüs" Endişesi…26 Şubat 2021 Cuma 14:59
  • AB Liderleri Savunma Ve Güvenlik Konuları İçin Toplandı26 Şubat 2021 Cuma 14:35
  • İsveç'te Donmuş Gölde Buzun Kırılması Sonucu Suya Düşen 4 Kişi Boğuldu26 Şubat 2021 Cuma 11:42
  • AB, Aşı Olanların Serbestçe Seyahatini Sağlayacak Aşı Sertifikasını Yaza Kadar Devreye Sokmayı Amaçlıyor26 Şubat 2021 Cuma 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti