Fransa, Suriye Devlet Başkanı Esad hakkında 'kimyasal saldırı' nedeniyle tutuklama emri çıkardı

Fransız yargıçlar, sivillere karşı yasaklı kimyasal silahların kullanılması nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve diğer iki üst düzey yetkili hakkında tutuklama emri çıkardı.

Fransa, 'insanlığa karşı işlenen suçlara iştirak ettiği' belirtilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Esad'ın Suriyeli elit bir askeri birliğin fiili komutanı olan kardeşi Mahir ve iki silahlı kuvvetler generali hakkında da benzer karar verildi.

AFP'ye konuşan adli kaynak, Esad'ın Ağustos 2013'te Şam yakınlarında Doğu Guta bölgesinde 1,400'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılarla ilgili suçlandığını söyledi.

Soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) adlı sivil toplum kuruluşu, hukukçular derneği Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini belgeleyen Suriye Arşivi tarafından yapılan yasal şikayetin ardından başlatıldı.

Paris mahkemesinin insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgilenen birimi 2021 yılından bu yana kimyasal saldırılar dosyasına bakıyor.

"Esad'ın bilgisi olmadan gerçekleşmez"

SCM Başkanı Mazen Darwish Esad'ın tutuklanması için çıkarılan yakalama emriyle ilgili olarak "Bu çok büyük bir gelişme" dedi.

Darwish, "Bağımsız bir yargı, kimyasal saldırının Suriye Devlet Başkanı'nın bilgisi olmadan gerçekleşemeyeceğini, Esad'ın sorumluluğu olduğunu ve sorumlu tutulması gerektiğini kabul ediyor" diye konuştu.

Sosyal medyada 2013'te yayınlanan videolarda bilinci yerinde olmayan çocuklar, ağzından köpükler gelen insanlar ve nefes almalarına yardımcı olmak için onlara oksijen veren doktorlar görülüyordu.

Birleşmiş Milletler raporunda anılan olaylarda sarin gazı kullanıldığına dair açık kanıtlar olduğunu kaydedildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü de (OPCW) Suriye'yi bir dizi kimyasal saldırı düzenlemekle suçluyor.

Suriye, 2013 yılında bu örgüte katılmayı ve tüm kimyasal silahlarından vazgeçmeyi kabul etmişti.

Ülkede 2011'de başlayan iç savaşta yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti, ülke nüfusunun yarısı yerinden edildi.