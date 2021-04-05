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Fransa ve AB, Air France’a yardımda anlaştı

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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen Fransız hava yolu şirketi Air France'a maddi yardım yapılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşma yapıldığını duyurdu.
Fransa ve AB, Air France’a yardımda anlaştı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen Fransız hava yolu şirketi Air France'a maddi yardım yapılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

Le Maire, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, AB Komisyonuyla müzakerelerin sonuçlandığını ancak yardım miktarının henüz netleşmediğini belirtti.

Bu iyi haberin şirketi daha rekabetçi olma konusunda teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Le Maire, Air France’in Orly havalimandaki bazı iniş ve kalkış yerlerinden vazgeçmesi gerekeceğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı, devletin şirkete şu ana kadar 7 milyar avro yardımda bulunduğunu, Air France’ın karbondioksit salımını azaltmasını ve bu konuda dünya lideri olmasını beklediklerini ifade etti.

Air France-KLM ortaklığı, Kovid-19 salgının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar avro zarar etmişti. Şirketin cirosu 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalmış, borcu iki katına çıkarak 11 milyar dolara ulaşmıştı.

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