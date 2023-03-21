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Fransa’da ayrımcılık karşıtı etkinliklerde çarpıcı afiş

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Fransa'da Grenoble Belediyesinin ayrımcılık karşıtı kampanyasında, başörtülü bir kadının bulunduğu afişlerde, "İş görüşmelerinde herkesten en az iki kat daha az şansım var" ifadesi kullanıldı.
Fransa’da ayrımcılık karşıtı etkinliklerde çarpıcı afiş

Ülkede, 20-26 Mart’ta “Irkçılığa ve Antisemitizme Karşı Eğitim Haftası” kutlanıyor.

Fransa’nın güneydoğusundaki Rhone-Alpes bölgesinde yer alan Grenoble Belediyesi de bu kapsamda ırk, din, renk ve cinsiyete dayalı ırkçılığa dikkat çekmek için birçok afiş hazırladı.

“Grenoble ırkçılığa karşı sorumluluk içinde” başlığıyla yayımlanan afişlerde, başörtülü bir kadının yanı sıra Asya ve Afrika kökenlilere de yer verildi.

Başörtülü kadının yer aldığı afiş sosyal medyada gündem oldu.

Başörtülü kadının yer aldığı afişte, “İş görüşmelerinde herkesten en az iki kat daha az şansım var” ve siyahi bir kadının bulunduğu bir diğer afişte de “Mülk edinme erişimine yüzde 31 daha az şansım var” ifadeleri kullanıldı.

Belediyenin sitesinden kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada da ırkçılık ve ayrımcılığın, insanların günlük yaşamları üzerinde insan onurunu baltalayan güçlü bir etkiye sahip olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Belediyenin bölge sakinlerini hakları konusunda bilgilendirmek ve desteklemek için sorumluluk aldığının altı çizildi.

MÜSLÜMAN İSMİ TAŞIYANLARA CEVAP VERİLMİYOR

Fransa’da son yıllarda yapılan birçok araştırma, günlük hayatta ve akademik alanlarda birçok kişinin ırk, din, dil ve kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğradığını ortaya koydu.

Ülkede 2021’de Yüksek Öğretimde Ayrımcılık ve Eşitlik İzleme Kurumu (ONDES) ile Gustave Eiffel Üniversitesinden araştırmacılarca yapılan araştırmada, yüksek lisans programlarına başvuru aşamasında Müslüman adı ve soyadı taşıyanların ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Müslüman ismi taşıyanların tüm yüksek lisans programlarına dair e-postalarının cevap alma ihtimalinin yüzde 12,3 oranında daha düşük olduğu tespit edilen çalışmada, hukuk alanında bu oranın yüzde 33,3, bilim, teknoloji, sağlık alanlarında yüzde 21,1, dil, edebiyat, sanat, insani ve sosyal bilimler alanında da yüzde 7,3 olduğu kaydedilmişti.

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