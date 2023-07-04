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Fransa’da isyanın maliyeti büyüyor

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Fransa'daki gösterilerin 6. gecesinde gözaltılar sürerken protestoların maliyeti 1 milyar avroyu aştı.
Fransa’da isyanın maliyeti büyüyor

Fransa’da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde de polisin eylemcilere müdahalesi devam ediyor.

Fransız basınındaki habere göre, Nanterre kentinde 27 Haziran’da Nahel M’nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde şu ana kadar başkent Paris civarında 17 kişi gözaltına alındı.

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtti. De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.

Fransız polisi 27 Haziran’da Nanterre’de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel M’yi öldürmüştü. Nahel’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 

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