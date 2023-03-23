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Fransa’da tartışmalı emeklilik planına karşı 9. kitlesel grev

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Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı reforma karşı birçok sektör, 9. kez ülke genelinde kitlesel greve gitti.
Fransa’da tartışmalı emeklilik planına karşı 9. kitlesel grev

Fransa’da enerji, ulaşım ve eğitim dahi çok sayıda sektör çalışanı, bugün mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformunu protesto ediyor.

Temizlik çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Paris’te binlerce ton çöp yığını oluşurken, ulaşım sektörü çalışanlarının grevi tren ve otobüs seferlerinde büyük aksaklıklara yol açmaya başladı.

Diğer yandan ülkenin TottalEnergies’ye bağlı Normandiya başta olmak üzere birçok rafinerisinde devam eden grevler nedeniyle ülke genelindeki akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.
Ülke genelinde 40 bölgede benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 15’i “akaryakıt kıtlığı” nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birçok bölgede istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

MİLYONLAR SOKAĞA İNECEK

Öte yandan grevler kapsamında Paris başta olmak üzere birçok kentte milyonlarca kişinin sokaklara inerek protestolara başlaması bekleniyor. Muhalefet partilerinin desteklediği grevlerde protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle emeklilik reformunu mecliste oylamadan kabul eden hükümetin reformu geri çekmesini talep ediyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart’ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı. Kararın ardından ülke çapında 8 gündür art arda gösteriler düzenleniyor.

Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alınmıştı. Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedilmesi görüntülerinin yansıması tepkilere yol açmıştı.

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