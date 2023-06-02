Fransızlar yabancılara savaş açtı: Fiyatları yükseltiyorlar

Fransa’nın 20 bölgesinde, yabancılara konut kiralanmasının önüne geçilmesi için kampanya başlatıldı. Organizatörler, turistler yüzünden konut fiyatlarının hızla arttığını ve yerel halkın başka yerlere taşınmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Fransa'da turistlerin uğrak noktası olan kent ve kasabalarda halk, yabancılara konut kiralama programlarına karşı güçlerini birleştirdi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ülkedeki 20 bölgede, Airbnb ve diğer kiralama programları üzerinden yabancılara konut kiralanmaması için kampanya başlatıldı. Kampanyaya öncülük eden gruplar, yabancılar yüzünden konut fiyatlarının hızla arttığını, yerel halkın başka yerlere taşınmak zorunda kaldığını ve tarihi alanların zarar gördüğünü belirtti.

Saint-Malo, Marseilles, Chamonix ve Mont Blanc gibi bölgelerde başlatılan kampanyada, Fransız devletine yabancılara ve turistlere karşı önlem alma çağrısı da yer aldı. Kampanya yürütücülerinden Franck Rolland, “Tam bir yıkım yaşanıyor. Bizim yaşadığımız bölge boşalıyor” dedi.

‘EVLERİMİZİ İŞGAL ETTİLER’

Organizatörler, yabancıların akını nedeniyle birçok bölgede yerel dükkanların kapandığını, insanların işsiz kaldığını, sadece turistlere ev kiralayanların kazandığı bir sistem oluştuğunu vurguluyor. Bazı bölgelerde apartmanların yarısının “turistler tarafından işgal edildiğini” kaydeden kampanya üyeleri, yabancıların evlere ve tarihi eserlere saygı göstermediğini de savunuyor.

Başkent Paris'te belediye daha önce kısa süreli kiralama uygulamalarını sınırlamak üzere bazı önlemleri hayata geçirmişti. Buna göre ev sahipleri yılda sadece 120 gün evlerini ya da odalarını kiralayabiliyor. Bunun dışındakiler ise iş yeri kaydı açmak zorunda.

Kiraların çok yüksek olduğu kentte gelecek yıl düzenlenecek Yaz Olimpiyatları nedeniyle birçok Parislinin evlerini geçici olarak kiralayarak kentten ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

Bugüne kadar Paris dışında Barselona, Amsterdam ve Floransa'da da kısa süreli kiralamalarla ilgili benzer adımlar atıldı.