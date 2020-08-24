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FSVTS: Türkiye’nin S-400’ü yeniden ihraç etmesi ihtimal dışı

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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400’ün Türkiye tarafından yeniden ihracat edilmesini ihtimal dışı gördüklerini söyledi.
FSVTS: Türkiye’nin S-400’ü yeniden ihraç etmesi ihtimal dışı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400’ün Türkiye tarafından yeniden ihracat edilmesini ihtimal dışı gördüklerini söyledi.

Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde açıklamada bulunan Şugayev, S-400'ün Moskova’nın rızası olmadan yeniden ihracatının mümkün olmadığını, Ankara’nın da böyle bir taleple gelmediğini söyledi.

ABD’nin baskısı yüzünden Türkiye’nin böyle bir adım atma olasılığı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Şugayev, “Hem biz hem de Türk partnerlerimiz birçok kez konuyla ilgili tavrımızı açıkladık. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Herhangi bir Rus silahının herhangi bir ülkeden üçüncü bir tarafa yeniden ihracatı için Rusya hükümetinin izni gerekli. Bu kural anlaşma belgelerinde mevcut, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik anlaşmada da öyle” ifadelerini kullandı.

Şugayev, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin sistemlerin üçüncü bir tarafa yeniden ihracatı için FSVTS’ye ilettiği bir talebi olmadı. Bu nedenle böyle bir olasılığı tamamen ihtimal dışı görüyoruz.”

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