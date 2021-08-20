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“Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” Başladı

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“Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” Başladı
“Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” Başladı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF)  ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği iş birliğinde geliştirilen “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” başladı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, tüm futbol kulüplerini kapsayacak şekilde planlanan projenin ilk adımı Düzkaya Spor Kulübü’nde atıldı. 
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Sorumlusu Serhat Deniz, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Temsilcisi Kemal Köseoğlu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği İsmet Medi Koldaş’tan oluşan ekip, Düzkaya Spor Kulübü’nün altyapı antrenmanını ziyaret etti.

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Burada proje çerçevesinde hazırlanan “Bağımlılık Bilgilendirme El Kitabı” tüm sporcu, antrenör ve çalışmaları izleyen ailelere dağıtılırken, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından altyapı çalışmalarına destek amacıyla gönderilen futbol topları da hediye olarak dağıtıldı.
SERHAT DENİZ 
KTFF Eğitim Sorumlusu Serhat Deniz, eğitimin başlangıcında yaptığı konuşmada, bağımlılıklarla mücadelenin, çocukların, gençlerin ve toplumun geleceği adına çok önemli olduğunu, Futbol Federasyonu olarak bu konuda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önderliğinde, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile iş birliğinde geliştirdikleri “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi”ni hayata geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.
Sporun tüm dallarının çocukların ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişiminde çok önemli bir etken olduğunu, futbolun da dünyanın en sevilen sporu olduğunu anlatan Deniz, bünyelerinde olan çocuk ve gençleri hem fiziksel, hem ruhsal, hem de bağımlılıklar konusunda bilinçli bireyler olarak yetiştirme kararlılığında olduklarını vurguladı. Deniz, başta Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

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HASAN KARAOKÇU
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yaptığı konuşmada, komisyon olarak bilimsel temelli eğitim ve önleme çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.
Ülkede en fazla sporcuyu bünyesinde barındıran Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi”ni hayata geçirmekten çok mutlu olduklarını vurgulayan Karaokçu, ilk eğitim için kendilerini misafir eden Düzkaya Spor Kulübü yönetimine teşekkür etti.
KKTC’deki tün kulüplere gidileceğini  ve bunun çok büyük bir adım olduğunu anlatan Karaokçu, uygulayacakları anketle de çok ciddi bir bilimsel veriye de ulaşacaklarını ve geleceğe dönük çalışmalarını, paydaşlarla birlikte  ona göre yönlendireceklerini söyledi. 

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KEMAL KÖSEOĞLU 
LTTFF KKTC temsilcisi Kemal Köseoğlu, böylesi bir projeye paydaş olmaktan çok memnun olduklarını söyledi. 
Bağımlılıklarla mücadelenin çocuk yaşlarda başlamasının önemine işaret eden Köseoğlu, Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan binlerce çocuğa dokunulacak olmasından  dolayı projenin bu anlamda çok değerli olduğunu söyledi. 
İSMET MEDİ KOLDAŞ
Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş ise konuşmasında, “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi”nin çocukların ve gençlerin bilinçlenmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.
Koldaş, projeye destek veren Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KTFF ve  LTTF’ye de teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu tarafından Düzkaya Spor Kulübü alt yapı futbolcularına, başta sigara, alkol, uyuşturucu, elektronik, kumar ve yeme bağımlılıkları ile ilgili  genel bilgilendirme yapıldı.
Karaokçu, bağımlılıklarla ilgili olarak her türlü yardım ve desteğin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde 24 saat ücretsiz hizmet veren ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’nden alınabileceğini de söyledi.

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