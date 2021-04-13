G-7 ülkeleri ve AB’den Rusya açıklaması

G-7 ülkeleri ve Avrupa Birliği’nin ortak açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak işgal edilen Kırım’da devam eden büyük askeri yığınağından derin kaygı duyulduğu belirtildi.

G-7 ülkeleri ve Avrupa Birliği’nin ortak açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak işgal edilen Kırım’da devam eden büyük askeri yığınağından derin kaygı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Biz, G-7 ülkeleri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak Rusya’nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak işgal edilen Kırım’da devam eden büyük askeri yığınağından derin kaygı duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Herhangi bir ön bildirim olmadan yapılan bu büyük çaplı askeri hareketliliğin tehdit teşkil ettiğine ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya’ya provokasyonlarını durdurması ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde tansiyonu düşürmesi çağırısında bulunuldu.

Açıklamada, Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında askeri hareketlilikle ilgili şeffaflık konusundaki vaatlerini yerine getirmesi ve Viyana Belgesi kapsamında oluşturulmuş prosedürlere yanıt vermesi istendi. Aynı ülkelerin 18 Mart’ta yaptığı yazılı bildirinin de hatırlatıldığı açıklamada, Ukrayna’nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek yinelendi ve Ukrayna’nın karşı koyma adına attığı adımların desteklendiği ifade edildi.