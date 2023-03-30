Gabriel Ferran Carrion: Kıbrıs sorunu, İspanya’nın dönem başkanlığı sırasında AB Konseyi’nin gündeminde olacak

İspanya’nın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion, dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yu ziyaret etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Carrion-Dimitriu görüşmesinde “çok iyi durumdaki iki ülke ilişkilerinin daha da iyi hale getirilmesi yönündeki ortak vizyonu” vurgulanırken Dimitriu ise görüşmede, “Kıbrıs sorununun AB’nin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini” söyledi.

İspanya Büyükelçisi Carrion ise, Kıbrıs sorununun, İspanya’nın altı aylık dönem başkanlığı süresince AB’nin siyasi ajandasında yer alacağını ifade etti.