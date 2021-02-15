  • BIST 1.557
  • Altın 406,819
  • Dolar 6,9590
  • Euro 8,4460
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Gara’da hayatını kaybeden asker Semih Özbey’i akrabası: “6 yıl boyunca hiç bir şey yapmayanlar şimdi ‘şehidimiz var’ twiti paylaşıyor. İkiyüzlüsünüz”

»
Gara’da hayatını kaybeden asker Semih Özbey’i akrabası: “6 yıl boyunca hiç bir şey yapmayanlar şimdi ‘şehidimiz var’ twiti paylaşıyor. İkiyüzlüsünüz”
Gara’da hayatını kaybeden asker Semih Özbey’i akrabası: “6 yıl boyunca hiç bir şey yapmayanlar şimdi ‘şehidimiz var’ twiti paylaşıyor. İkiyüzlüsünüz”

Hayatını kaybeden Semih Özbey’in akrabası olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı bir paylaşımda bulundu.

O paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Şehit askerlerden Semih Özbey akrabamdı, 6 yıldır terör örgütünün elindeydi, 6 yıl boyunca bir umut geri dönmesini beklerken ölüm haberini aldık. Bu 6 yıl boyunca bulunması için hiçbir şey yapmayanlar şimdi “başımız sağ olsun, şehidimiz var” twiti paylaşıyor. İkiyüzlüsünüz.

Şehit askerlerden Semih Özbey akrabamdı, 6 yıldır terör örgütünün elindeydi, 6 yıl boyunca bir umut geri dönmesini beklerken ölüm haberini aldık. Bu 6 yıl boyunca bulunması için hiçbir şey yapmayanlar şimdi "başımız sağ olsun, şehidimiz var" twiti paylaşıyor. İkiyüzlüsünüz.

— 20 yaşındayım artık (@monobjetpetita) February 14, 2021
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son anketi paylaştı14 Şubat 2021 Pazar 13:33
  • Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı14 Şubat 2021 Pazar 13:21
  • CHP’den Erdoğan’a destek13 Şubat 2021 Cumartesi 18:04
  • Kadir Topbaş hayatını kaybetti13 Şubat 2021 Cumartesi 16:42
  • Jandarmadan kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim13 Şubat 2021 Cumartesi 15:12
  • Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: 2023, Ay misyonu için agresif bir tarih13 Şubat 2021 Cumartesi 12:49
  • 'Geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettikleri' iddia edilen genç anne-baba, Batman'da yan yana defnedildi13 Şubat 2021 Cumartesi 09:19
  • TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız12 Şubat 2021 Cuma 21:21
  • Türkiye'de 7 bin 763 vaka, 97 ölüm...12 Şubat 2021 Cuma 20:49
  • TTB’den ‘corona’ raporu: Bu hızla 60 milyonluk kesim ancak iki yılda aşılanır12 Şubat 2021 Cuma 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti