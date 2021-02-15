Gara’da hayatını kaybeden asker Semih Özbey’i akrabası: “6 yıl boyunca hiç bir şey yapmayanlar şimdi ‘şehidimiz var’ twiti paylaşıyor. İkiyüzlüsünüz”

Hayatını kaybeden Semih Özbey’in akrabası olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı bir paylaşımda bulundu.
O paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Şehit askerlerden Semih Özbey akrabamdı, 6 yıldır terör örgütünün elindeydi, 6 yıl boyunca bir umut geri dönmesini beklerken ölüm haberini aldık. Bu 6 yıl boyunca bulunması için hiçbir şey yapmayanlar şimdi “başımız sağ olsun, şehidimiz var” twiti paylaşıyor. İkiyüzlüsünüz.
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