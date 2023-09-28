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Gardiyanoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2020 yılında inşaatı tamamlanan ancak bir türlü açılamayan Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Gardiyanoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde,  bakanlık bürokratları, Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Emrah İbrahimoğulları ,Kıbrıs Türk  Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ile  Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner de eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu basına yaptığı açıklamada: "Büyük hayal ve emeklerle başlanan,  ne yazık ki 9 yıldır bitirilemeyen bir tesisin içindeyiz.Bir çok aileye umut, özel gereksinimli çocuklara sıcak yuva olacak  bu yerde maalesef  kendini bilmez bazı kişilerin bu binaya verdiği zarar ziyanın,  tesisi geri dönüşü olmayan bir noktaya getirdiğini  gezerken gördük." dedi.

 KTMMOB Başkanı’na, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi’ne ve  Güliz Kaner’e katkılarından dolayı teşekkür eden Gardiyanoğlu, "Burda bir takımız ve birlikte yapacak çok işimiz var.Paydaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkına yakışır biçimde bu tesisi  açmak en büyük hedefimizdir"  ifadelerini kullandı. 

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da konuşmasında, bakanın daveti  üzerine merkezin  mevcut durumunu tespit amaçlı binayı incelediklerini, tesisin uzun zamandır kullanılmamasından ve mekanik elektirik sistemlerinin çalınmasından dolayı binada çeşitli hasarların ortaya çıktığını söyledi. Bakanlığın talebi ile, oda olarak binadaki hasarın tespiti  için keşif yapacaklarını  ve Bakanlığa sunacaklarını belirten Adanır, binanın başlangıç sürecinden beri takipte olduklarını ifade etti ve sosyal sorumluluk görevi olarak Bakanlığa gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Engelsiz Yaşam Merkezi yönetiminde de yer alan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi  Emrah İbrahimoğulları da konuşmasında toplumun faydasına olan her noktada Merkez Bankası’nın  destek olmaya her zaman hazır olacağını söyledi.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner de konuşmasında, Engelsiz Yaşam Evi için Evkaf’ın, Merkez Bankası’nın, derneklerinin ve bakanlığın içinde olduğu ayrı bir yönetimin kurulduğuna vurgu yaparak, bu yönetimin önümüzdeki hafta  toplantılara başlayacağını, icraatlarla  tesisin organizasyonu konusunda hızlı bir şekilde ilerleyeceklerini kaydetti.Kaner, tüm tarafların üzerine düşeni yapıp başarması halinde, Engelsiz Yaşam Evi’nin üç ay içerisinde açılabileceğine  inandığını ifade etti. 

2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan, engelli bireylere  7/24 yatılı bakım hizmeti verecek ilk tesis olacak olan  Engelsiz Yaşam Evi’nin 9 yıldır faaliyete geçmesi bekleniyor.

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