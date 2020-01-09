GAÜ'de maaş krizi devam ediyor...

Sık sık personel maaş ödemelerini aksatmasıyla gündeme gelen Girne Amerikan Üniversitesinde yine maaş sorunu yaşanıyor.

GAÜ çalışanlarının maaşları bir süredir ödenmiyor iken; üniversite yetkililerinin açılışlarda, kokteyllerde, lüks yemeklerde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmaya devam etmesi akademisyenler arasında tepkiye neden oluyor.

GAÜ çalışanlarının yatırım, maaş vb sosyal hakları ödenmezken, çalışma koşulları ve iş sağlığı önlemleri ise daha da kötü durumda.

GAÜ'YE HASTANE YARDIMI DA OLMADI

Girne Amerikan Üniversitesi'ni kurtarmak için GAÜ'nün inşaatı yarım kalan Girne'de bulunan hastanesi için T.C. kaynaklı kredinin de gelmediği öğrenilirken Üniversitenin ve çalışanlarının ekonomik sıkıntıdan kurtulması için ne gibi tedbirler düşündüğü ise bilinmiyor.

Girne Amerikan Üniversitesi'nde yaşanan ekonomik sıkıntıların Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ni (KAÜ) de etkilediği biliniyor.