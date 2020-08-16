Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Hilton’da planladığı düğünü iki kez ertelenen gazeteci İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi.

Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Hilton’da planladığı düğünü iki kez ertelenen gazeteci İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi.

Şeyda Sayar ile geçen yıl nişanlanan gazeteci İsmail Saymaz, bu akşam İstanbul Hilton'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Düğüne Sayar ve Saymaz’ın ailesinin yanı sıra yakın çevresi ve gazeteciler katıldı.

Sayar-Saymaz çiftinin düğünü iki kez ertelendi

İsmail Saymaz, nişanlısı Şeyda Sayar’la evlenmek için 5 Nisan 2020 tarihini belirledi. Doğan Holding’e ait İstanbul Hilton’da yapılacak olan düğün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle önce 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.

Salgının etkisini sürdürmesi ve 14 Haziran’da düğün yasağının sürmesi üzerine İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar’ın düğünü ikinci kez ertelendi. Düğün, son belirlenen tarih olan 16 Ağustos 2020’de İstanbul’da yapıldı.