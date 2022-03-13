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Gazeteciler Birliği Eğitimler Düzenliyor

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Gazeteciler Birliği Eğitimler Düzenliyor
Gazeteciler Birliği Eğitimler Düzenliyor

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), medyada yaşanan sıkıntılar ve iletişim teknolojilerinin sunduğu gazetecilik pratiklerindeki yeniliklerle ilgili eğitim çalışmaları düzenliyor.


Birlikten yapılan açıklamaya göre, “haber dilindeki yaygın hatalar, medyada dönüşüm ve Metaverse’te gazetecilik, mülteci hakları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında habercilikte insan hakları, mahkeme ve polis haberciliği ile haber doğrulamada teyit süreci” konularında düzenlenecek eğitimler, 16 Mart Çarşamba günü başlayacak.


Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda 16 Mart Çarşamba gününden itibaren her çarşamba yer alacak eğitim çalışmaları saat 18.00’de yapılacak.


Gazetecilere yönelik düzenlenecek eğitimler “Mümkün” projesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse ediliyor. Açıklamada, “Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi”nin AB tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edildiği ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yürütülmekte olduğu belirtildi. 


İLK EĞİTİM HABER DİLİNDEKİ HATALAR


Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenecek ilk eğitim, 16 Mart Çarşamba saat 18.00’de haber dilindeki hatalar üzerine olacak. Eğitim çalışmasında pratikte gözlemlenen hatalar üzerine tecrübeli gazeteci Ali Baturay’ın bir sunumu olacak.

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