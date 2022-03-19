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Gazeteciler Birliği’nin Eğitim Çalışmaları Gazeteci Baturay’ın Sunumuyla Başladı

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Gazeteciler Birliği’nin Eğitim Çalışmaları Gazeteci Baturay’ın Sunumuyla Başladı
Gazeteciler Birliği’nin Eğitim Çalışmaları Gazeteci Baturay’ın Sunumuyla Başladı

Gazeteci Ali Baturay, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı eğitim çalışmaları çerçevesinde “Medyada pratikte gözlemlenen hatalar” konulu sunum yaptı. 
Örneklerle haber dilindeki yaygın hataları anlatan Ali Baturay, habercilik kurallarının doğru kullanılmamasına ve etik konulardaki ihlallere de değindi. 
Gazeteciler Birliği’nden yapılan acıkamaya göre, eğitim çalışmasına katılan gazeteciler, Baturay’a sorular yöneltti ve bazı konularda karşılıklı görüşler de ortaya konuldu. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda katılımcıların da katkısıyla, geçmişten bugüne yaşanmışlıklar, deneyimler de anlatılarak, interaktif bir çalışma yapıldı. 
Söz konusu eğitim, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı medyada yaşanan sıkıntılar ve iletişim teknolojilerinin sunduğu gazetecilik pratiklerindeki yeniliklerle ilgili eğitimlerinin ilkiydi. 
Eğitimler her hafta yapılacak “Haber dilindeki yaygın hatalar” konusuyla başlayan eğitimler, “medyada dönüşüm ve Metaverse’te gazetecilik”, “mülteci hakları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında habercilikte insan hakları”, “mahkeme ve polis haberciliği ile haber doğrulamada teyit süreci” konularıyla devam edecek.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Konferans salonunda her hafta yer alacak eğitim çalışmaları saat 18.00’de yapılacak. 
Gazetecilere yönelik düzenlenecek olan eğitimler “Mümkün” Projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yürütülüyor.

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