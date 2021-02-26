Gazeteciler Sokağa çıkıyor:Yürüyoruz; Çünkü korkmuyoruz!

Basın-Sen'den eylem açıklaması:

Yürüyoruz;



Çünkü korkmuyoruz!



Faşizme inat, basın ve ifade özgürlüğü için yürüyoruz!



Baskılara!



Tehditlere!



Hakaretlere karşı yürüyoruz!



Sessizliğe karşı çığlık olmak için yürüyoruz!



Emek için...



Umut için...



Gelecek için yürüyoruz!



Biz gazeteciler, özgürce soru sorabilmek, özgürce haber yapabilmek, özgürce düşüncelerimizi ifade edebilmek için 1 Mart Pazartesi günü saat 17:30’da Lefkoşa Dereboyu Citroen ışıklarında buluşup 18:00’da yürüyoruz!



Mesleğimiz onurumuz, gücümüz kalemimiz!