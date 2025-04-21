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Gazetecilere Siber Saldırı: "Bugün Kıbrıs" Ekibi Hedefte

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Kıbrıs’ın kuzeyinde kara para aklama iddialarıyla ilgili haberleriyle dikkat çeken gazeteciler Ayşemden Akın ve Emine Yüksel, siber saldırıya uğradı. Her iki ismin de Facebook hesapları kapatıldı.
Gazetecilere Siber Saldırı: "Bugün Kıbrıs" Ekibi Hedefte

Kıbrıs’ın kuzeyinde kara para aklama iddialarıyla ilgili haberleriyle dikkat çeken gazeteciler Ayşemden Akın ve Emine Yüksel, siber saldırıya uğradı. Her iki ismin de Facebook hesapları kapatıldı.

"Bugün Kıbrıs" haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem haber sitelerinin kapatılabileceği yönünde ihbar aldıklarını hem de tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Akın, “Özgür basın susturulamaz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Uzun süredir kara para aklama iddialarına dair yayınlar yapan "Bugün Kıbrıs", özellikle Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a yönelik para trafiğini ve bu süreçte adı geçen siyasi isimleri mercek altına alıyordu. Sitedeki haberlerde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AKP iktidarından birçok yetkilinin ismi de yer almıştı.

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