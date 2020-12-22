Gazimağusa Belediyesi Covid-19 Salgınına Karşı Daha Sıkı Tedbirler Uygulamaya Başlıyor

Konu ile ilgili Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Covid-19 salgınının başladığı günlerde almış olduğumuz ve Bakanlıkça da uygulanmış olan önlemler tekrar tarafımızca hayata geçirilmiştir.
- Kurumumuzda rotasyonlu çalışma,
- Park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması,
- Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması,
- Okulların sıklıkla ilaçlanması,
- Gazimağusa Belediyesine ait Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bisiklet kiralamanın durdurulması,
- Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşların maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili tedbirlerinin yoğun denetlenmesi,
Bu tedbirler doğrultusunda hareket edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
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