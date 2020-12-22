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Gazimağusa Belediyesi Covid-19 Salgınına Karşı Daha Sıkı Tedbirler Uygulamaya Başlıyor

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Gazimağusa Belediyesi olarak son günlerde Covid-19 salgınının artış göstermesi sebebi ile bazı tedbirlerin tarafımızdan alınması gerekli görülmüştür.
Gazimağusa Belediyesi Covid-19 Salgınına Karşı Daha Sıkı Tedbirler Uygulamaya Başlıyor

Konu ile ilgili Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Covid-19 salgınının başladığı günlerde almış olduğumuz ve Bakanlıkça da uygulanmış olan önlemler tekrar tarafımızca hayata geçirilmiştir.

 

  1. Kurumumuzda rotasyonlu çalışma,
  2. Park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması,
  3. Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması,
  4. Okulların sıklıkla ilaçlanması,
  5. Gazimağusa Belediyesine ait Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bisiklet kiralamanın durdurulması,
  6. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşların maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili tedbirlerinin yoğun denetlenmesi,

Bu tedbirler doğrultusunda hareket edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

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