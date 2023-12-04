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Gazimağusa Belediyesi personeline hizmet içi eğitim programları devam ediyor

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Gazimağusa Belediyesi personelinin hizmet kalitesini artırmak, yetkinliklerini güçlendirmek ve bilinç düzeyini yükseltmek adına hizmet içi eğitimler vermeye devam ediyor.
Gazimağusa Belediyesi personeline hizmet içi eğitim programları devam ediyor

Bu kapsamda, 60 personel ile “Etkili İletişim ve Takım Çalışması” eğitimleri tamamlandı. Toplamda 6 saat süren eğitim programında Etkili İletişim Eğitimi ile personelin iletişim becerileri güncellendi. Etkili iletişim hedefine ulaşılması amaçlanan bu eğitimde karşımızdakileri anlamanın ve kişinin kendisini daha iyi anlatabilmesi için etkili iletişimin önemi katılımcılara anlatıldı. Eğitimin kalıcı etkisini sürdürebilmesi amacıyla da personel aktif katılımı ile eğitim sürecindeki aktivitelerde yer alıp eğlenerek öğrendi.

Takım Çalışması Eğitimi ile de grup ve takım arasındaki farklar, bir takımı güçlü yapan unsurlar, farklı karakteristik özelliklerdeki insanların bir arada çalışmasının gerekliliği, bunu yönetmenin yolları, ideal bir takımın nitelikleri ve bunu oluşturmak için kurumdaki her birimin üzerine düşen görevler ile takımın etkin yönetilebilmesi için gerekli temel unsurlar, çeşitli takım etkinlikleriyle desteklenerek anlatıldı. 

Gazimağusa Belediyesi’nin hizmet içi eğitim programları Problem Çözme ve Sorun Yönetimi, Motivasyon ve Verimlilik, Kriz Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hizmet içi önümüzdeki haftalarda devam edecektir.

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