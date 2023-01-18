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Gazimağusa Belediyesi'nin Pertev Paşa Mahallesi'nde Yaptığı Parka Hüseyin Irkad İsmi Verildi

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Gazimağusa Belediyesi'nin Pertev Paşa Mahallesi'nde Yaptığı Parka Hüseyin Irkad İsmi Verildi
Gazimağusa Belediyesi'nin Pertev Paşa Mahallesi'nde Yaptığı Parka Hüseyin Irkad İsmi Verildi

Gazimağusa Belediyesi’nin müzisyen, yazar, gazeteci, spiker ve şair kimliğiyle tanınan Merhum Hüseyin Irkad’ın anısına Pertev Paşa Mahallesi’nde yaptığı parka “Gazimağusa Belediyesi Hüseyin Irkad Parkı” ismi verildi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ve Hüseyin Irkad’ın ailesinin katılımıyla parka isim tabelası takıldı. 1950’den 1960 yılına kadar yayınladığı “Çocuk” isimli dergiyle ve pek çok çalışmasıyla toplumda iz bırakan Hüseyin Irkad’ın anısına park yapılması kararı geçen dönem Gazimağusa Belediye Meclisinde alınmıştı.

Merhum Hüseyin Irkad’ın Eşi Aysel Irkad yaptığı konuşmada, onu en iyi anlayan ve tanıyanın kendisinin olduğunu ifade ederek “ O idealist bir öğretmendi, ideal bir babaydı, eşi bulunmaz bir eşti. Ben ilkokul mezunu olduğum halde bana hem hocalık etti hem kocalık etti. O benim kalbimde gömülüdür.“ dedi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın başarılı çalışmalar yapacağına inanç belirten Aysel Irkad, parka eşinin ismi verildiği için teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, Gazimağusa’da Hüseyin Irkad ve onun yetiştirdiği evlatlarının çok farklı alanlarda gösterdiği başarılarla Gazimağusa’da bilinen, saygı duyulan ve sevilen bir aile olduğunu, Merhum Hüseyin Irkad’ın çok yönlü bir aydın, toplumun bugünlere gelmesinde harcı olan biri olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkına ve Gazimağusa halkına hizmeti geçen Hüseyin Irkad’ın anısına park yapılması ve isminin verilmiş olmasının hem vefa duygusu gereği olduğunu, hem de gurur ve mutluluk verici olduğunu söyleyen Dr. Başkan Süleyman Uluçay, onun adını yaşatmak ve ona yaraşır olmak için dört elle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

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Hüseyin Irkad’ın Oğlu Ulus Irkad konuşmasında, hem inceliği hem kadirşinaslığından dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a ve geçmiş dönemde aynı  mecliste çalıştıkları ve park için alınan kararda desteği olan Asbaşkan Hüseyin Manik’e teşekkür etti. Ulus Irkad, Hüseyin Irkad’ın öncelikle eğitim alnında ismini duyurduğunu, 1950 ile 1960 yılları arasında Kıbrıs’ta Rumlar ve Kıbrıs Türkleri  arasında bir ilk olarak çocuk isimli bir dergi çıkardığını, bundan dolayı çocuk parkına isminin verilmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Babası Hüseyin Irkad’ın yayınladığı dergide Kıbrıslı Türklerin eğitimi, öğretmenlerin yaptığı deneyler, deneyimleri, çocukların şiirleri  ve yazılarının yer aldığını, derginin tüm köylere dağıtıldığını ifade eden Ulus Irkad, babası Irkad’ın 1958 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’ne gitmesinde rağmen Ankara’dan Kıbrıs’a gelip derginin mizanpajını ve düzenlemesini yapıp geri gittiğini, edebiyat, kültür ve sosyal alanlarda büyük başarıları olduğunu, Bayrak Radyosu’nun ilk sunucularından, Gazibaf Radyosu’nun kurucularından, Bayrak Radyosu’nun ilk İngilizce haberler sunucusu ve muhabiri olduğunu, ayrıca Bayrak Radyosu’na radyo tiyatroları yazdığını, son dönemlerde de Baf Rintler Topluluğu’nun menajeri  ve kurucusu olduğunu “ben Baflıyım güzelim” gibi birçok besteye imza attığını ifade etti.

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