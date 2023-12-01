Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda Kaza: Araç Yanarak Durdu, Sürücü Yaralı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda meydana gelen korkunç trafik kazasında, 1 Aralık 2023 tarihinde saat 01:00 sıralarında, Hasan Tayıb Semir'in yönetimindeki ER 751 plakalı salon araç, dikkatsiz bir anın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol solundan çıkarak toprak sete çarptı. Ardından, çarpmanın etkisiyle kırılan elektrik direği üzerindeki trafonun aracın üzerine düşmesi sonucunda yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyük çaba sonucu söndürüldü, ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Tayıb Semir, hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve Acil Servis'te müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise halen devam etmekte olup, detaylar hastanede inceleniyor. Trafik kazası, dikkatsizliğin yarattığı trajik bir olayı beraberinde getirirken, toplumda güvenli sürüş bilincine vurgu yapıyor