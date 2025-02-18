Gazimağusa-Lefkoşa yolunda ölümlü kaza: Bir kişi kaçtı, bir kişi tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kimliği meçhul bir sürücünün çarpıp kaçtığı Buğra Kılıç'a aynı yolda seyreden bir başka sürücü Berkcan Lisani de çarptı. Buğra Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun Çanakkale Göleti önlerinde meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Buğra Kılıç hayatını kaybetti.

Çift şeritli yolda batı istikametine doğru sol şeritte seyreden ve plakası henüz tespit edilemeyen meçhul bir araç sürücüsü, o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan Buğra Kılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kılıç, ileride yolun sol şeridi içerisine savruldu.

Akabinde aynı istikamette sol şerit içerisinde seyreden VJ 904 plakalı aracın sürücüsü 28 yaşındaki Berkcan Lisani, yol içerisinde yatmakta olan Buğra Kılıç’a çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek yolun solundan çıktı ve durdu.

Kaza sonucu Buğra Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve plakası tespit edilemeyen ilk sürücü ise kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldı.

Polis, VJ 904 plakalı aracın sürücüsü Berkcan Lisani’yi tutuklarken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.