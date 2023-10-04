Gazimağusa’da 2 trafık kazası

03.10.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Erkut YILMAZ (E-34) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BF 162 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Melek DOĞAN(K-45) yönetimindeki UM 868 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

04.10.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerinde, Derya ERMAN (K-34) 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VF 386 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında park halinde bulunan PU 411 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan PU 411 plakalı araç, kaldırıma ve yine park halinde bulunan SY 450 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.