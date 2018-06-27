Gazimağusa'da 8 ton kaçak et

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri tarafından bugün sabah Güvercinlik kavşağında yapılan operasyonda Polonya, Avusturya ve Danimarka menşeli yaklaşık 8 ton kaçak et ele geçirildi.

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri tarafından bugün sabah Güvercinlik kavşağında yapılan operasyonda Polonya, Avusturya ve Danimarka menşeli yaklaşık 8 ton kaçak et ele geçirildi.

KKTC tarihinde en büyük et kaçakçılığı olarak nitelendiren 8 ton kaçak etin hijyen ve sağlık koşullarından uzak bir şekilde arkası açık kamyon ile Güney Kıbrıs’tan getirildiği öğrenildi.

Bonfile, antrikot, dana but, dana döş ve bifteklerden oluşan büyük baş sığır etleri Gazimağusa Polis Müdürlüğü avlusunda belediye ve gümrük çalışanları tarafından kamyondan indirilip Gazimağusa Belediyesi’ne ait kepçe ile Gazimağusa Belediyesi’ne ait kamyona yüklendikten sonra Gazimağusa veteriner birimi tarafından ilaçlanıp imha edilmesi için Gazimağusa çöplüğüne götürüldü.

Etlerin getirilmesinde kullanılan kamyonun şoförü Aysın Eskimuhtaroğlu ise tutuklanarak bu sabah Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mesele ile ilgili olarak ise H.V aranıyor.